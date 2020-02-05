05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 19:19:33
Köprüde farkındalık ışığı
Dünya Kanser Günü kapsamında her yıl 4 Şubat’ta Dünya Kanser Örgütü önderliğinde düzenlenen etkinliklerle kanser konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü de kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak için kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatıldı.
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