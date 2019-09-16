Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi´nde meydana geldi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yaşlı bir kişi eline taşlar alarak yerde yatan köpeğe doğru yürüdü. Bu sırada iki çocuk, "Amca dur amca" diye seslenerek uyarmaya çalıştı. Yaşlı kişi yerde yatan köpeğe büyük bir taşı hızla attı. Köpek canının yanmasıyla yerinden kalkarak kaçarken, bu sırada başka bir çocuk da "Dayı ne yapıyorsun?" diyerek yaşlı adamın üzerine doğru gitti.

Yaşlı adam çocuğa tokat savurarak elindeki diğer taşı çocuğun üzerine attı. Taş çocuğun vücuduna isabet ederken, yaşlı adam çocuğun üzerine yürümeye devam etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından büyük tepki oluştu. Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri paylaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumların sosyal medya adresini ekleyerek, harekete geçilmesi için uyardı.

KÖPEĞİ TAŞLAYAN KONUŞTU

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eline taş alarak yerde yatan köpeğe taş atıp kendisini uyaran gençlerle tartışan Ömer Kılıç (71), gençlerle, köpeği tavukların üzerine saldıkları için tartıştığını söyledi. Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki evinin altında kümes olduğunu söyleyen Ömer Kılıç, "Dün 5 çocuk buraya gelip köpeği getirdi. Ben de çocuklara köpeği kümese bırakmamalarını söyledim. Bunlar gülüp, benimle alay ettiler. Ben 'Yapmayın' dedikçe, yapmaya devam ettiler. Tavuklarımın her biri başka yere kaçtı. Köpek onları kovalıyordu ve en son tavukların nereye kaçtığını bile göremedim. Ben bu çocukların yanına gelip tokat atmaya çalıştım ama elim değmedi. O beni itekledi ve ameliyatlı olduğum için yere düştüm. Kalkıp etrafa baktığımda tavuğun birine köpek yine saldırdı. Ben bir taş attım köpeğe ama taş köpeğe değmedi. Tekrar geri geldi köpek, olay bu kadar" dedi.

Çocukları daha önce uyardığını ifade eden Ömer Kılıç, şöyle konuştu:

"O çocuk babasını çağırdı. Sonra 10 kişi geldiler. 'Sen nasıl çocuklara hakaret edersin' dediler. Ben kimseye hakaret etmedim. Köpek seviyor olabilirler ama köpek başı boş olmaz. Köpek benim tavuklarıma niye zarar versin ki? Ameliyatlıyım, yaşlıyım, 3-5 tavuğa bakıyorum. Senin benim tavuklarıma zarar vermeye ne hakkın var? Her gün uyardım onları. Şu anda da 2 tavuğum kayıp. Bir tavuğum da yaralı zaten" diye konuştu.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Ömer Kılıç ve videoyu çektiği iddia edilen M.A. (17) ile arkadaşı B.Ç. (17) polis ekiplerince evlerinden alınıp önce Körfez Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Yarımca Polis Merkezine götürüldü.

(DHA)