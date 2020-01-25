Köpeğe kalp masajı

Köpeği alarak işyerine götüren duyarlı vatandaşlar, aradıkları veterinerin talimatıyla önce kalp masajı yaptı. Sonra da ılık suyla yıkayıp, ağrı kesici verdikleri minik köpeği hayata döndürdüler. Ayhan Kızıl, köpeğe ağrı kesici ve ateş düşürücü verdiğini söyledi.