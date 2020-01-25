25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:58:02
Köpeğe kalp masajı
Erzurum'un Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde kar yağışının yoğun olduğu saatlerde yolda yürüyen Ayhan Kızıl, Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan, yerde kaskatı halde yatan yavru bir köpek gördü.
Köpeği alarak işyerine götüren duyarlı vatandaşlar, aradıkları veterinerin talimatıyla önce kalp masajı yaptı. Sonra da ılık suyla yıkayıp, ağrı kesici verdikleri minik köpeği hayata döndürdüler. Ayhan Kızıl, köpeğe ağrı kesici ve ateş düşürücü verdiğini söyledi.
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