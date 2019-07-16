Köpeğe eziyete bin 763 lira para cezası

Caferağa Mahallesi'nde bir hayvana eziyet edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, kamera kayıtlarını inceleyerek, köpeğe tekme atan kişinin İsmail T. (61) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İsmail T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten bin 763 lira idari para cezasına çarptırıldı.

AA