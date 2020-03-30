Konya'da kumar operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kumar oynandığı iddia edilen bir iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, masa üzerinde bulunan oyun aletlerine el konulurken, iş yeri sahibi R.Y. (35) ve kumar oynadıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İş yeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan, diğer şüphelilere ise Kabahatler Kanunu gereğince "kumar oynamak" suçundan işlem yapıldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA