Komşusunun kızını tekme tokat dövmüştü... Kendisini böyle savundu

  • Bist 100
    96123.6
  • Dolar
    5,7302
  • Euro
    6,3545
  • Altın
    276,1010
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Uzmanlar açıkladı: Hafta sonu İstanbul'u 'çok hücreli fırtına' vurdu Uzmanlar açıkladı: Hafta sonu İstanbul'u 'çok hücreli fırtına' vurdu
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir?
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi! 'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi!
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi
Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi
Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü
Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı
Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak
Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor
Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı
Pakistan'ın turizmi Türklere emanet Pakistan'ın turizmi Türklere emanet
Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor
Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 10:23:35 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 10:26:46

Komşusunun kızını tekme tokat dövmüştü... Kendisini böyle savundu

Konya'da, ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yapan Deniz E. (40), daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini şikayet eden komşusu Büşra Ç.'yi (23) apartman girişinde tekme tokat dövdü. Polisteki ifadesi ortaya çıkan Deniz E., iddiaları kabul etmeyerek, 'Büşra yanımdan geçerken bana omuz attı ve bana hakaret etti. Ben 'Ne yapıyorsun?' diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım' dedi.

Olay, 15 Ağustos'ta, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Kılıçarslan Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde meydana geldi. İlkokulda rehber öğretmenlik yapan Deniz E., iddiaya göre, daha önce gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisi hakkında şikayette bulunan, aynı binada oturduğu komşusunun kızı Büşra Ç. ile kapıda karşılaştı. Deniz E., kapıdan çıkarken, Büşra Ç.'ye omuz attı. Genç kızın "Ne yapıyorsun?" demesi üzerine sinirlenen Deniz E., Büşra Ç.'ye tekme tokat saldırdı. Büşra Ç.'yi yere yatırıp, vurmaya devam eden Deniz E., daha sonra binadan çıkıp, 'İmdat' diye bağırdı. Bunun üzerine Deniz E.'nin eşi de elinde sopayla olay yerine gelerek, Büşra Ç. ve ailesine saldırdı. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
 
'BU KADIN NASIL ÖĞRETMENLİK YAPAR?'
 
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneden darp raporu alan Büşra Ç., Deniz E.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Deniz E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Saldırı anını anlatan Büşra Ç., "Babam bana bir şey verdi ve eve çıkmak için binaya giriyordum. Tam bu sırada üst katta oturan öğretmen Deniz E. çıktı ve bana omuz attı. Ben de 'Ne yapıyorsun?' dedim sonra bana saldırmaya başladı. Ne yapacağımı bilemedim. Beni yere düşürdü ve vurmaya devam etti. Sonra 'İmdat' diye bağırdı ve kısa süre sonra elinde sopayla eşi geldi. O da bize saldırmaya başladı. Biz, gürültü yapıyor, diye daha önce ondan şikayetçi olmuştuk. Böyle bir insan nasıl öğretmenlik yapabilir? Böyle bir insana çocuklar emanet edilir mi?" diye konuştu.
 
'O BANA SALDIRDI'
 
Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Deniz E., şunları söyledi:
 
"12.30 sıralarında ikametimin bulunduğu apartman kapısının girişinde daha önce hakkında tehdit-hakaret konusunda şikayetçi olduğum Büşra isimli şahısla karşılaştım. Büşra yanımdan geçerken bana omuz atıp, hakaret etti. Akabinde ben napıyorsun diyerek Büşra'yı kendimden uzaklaştırmak için itekledim. Bu sırada Büşra yere düştü. Sonrasında Büşra benim saçımı ve kollarımı yolmaya başladı. Ben kendisini engellemeye çalıştım. Bu sırada sürekli bana hakaretlerde bulunuyordu. Bağırarak annesini çağırdı. Ben de bunun üzerine oradan kaçıp, site içerisinde bulunan güvenlik kulübesine sığındım. Sonrasında polisi, eşimi ve ağabeyimi arayarak yardım istedim. Eşim yanıma geldi. Büşra, annesi ve babasıyla bizim yanımıza geldi. Küfür ve hakaretlerle eşimi tahrik etmeye çalıştılar. Eşim o esnada civarda bulduğu sopayı korkutmak amaçlı onlara gösterdi. Eşim sopayla kimseye vurmadı. Büşra'dan, anne ve babasından şikayetçiyim" dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ