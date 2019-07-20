20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:50:54 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:51:51
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
(AA)
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