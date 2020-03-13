  • Bist 100
    94444.7
  • Dolar
    6,2831
  • Euro
    7,0443
  • Altın
    321,1200
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan cuma namazı açıklaması
Tayland’da koronavirüs nedeniyle boşalan sokakları maymunlar bastı Tayland’da koronavirüs nedeniyle boşalan sokakları maymunlar bastı
Hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı Hangi hastanelerde koronavirüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Kadıköy’de uluslararası gasp kameralarda Kadıköy’de uluslararası gasp kameralarda
AK Parti Grup Toplantısı ertelendi AK Parti Grup Toplantısı ertelendi
Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıtan Azerbaycan uyruklu şüpheli, Özbekistan uyruklu kadını gasbetti Kadıköy'de kendisini polis olarak tanıtan Azerbaycan uyruklu şüpheli, Özbekistan uyruklu kadını gasbetti
Konya'da akli dengesi olmayan bir kişi, "Buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diyerek Afgan göçmeni bıçakladı Konya'da akli dengesi olmayan bir kişi, "Buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diyerek Afgan göçmeni bıçakladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa... Sağlık Bakanlığı koronavirüs için bu ilaçları kullanıyor! 48 saat içinde iyileşme başlamazsa...
HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!
Hanımı barışma teklifini kabul etmeyince üzerine benzin döküp kendini yaktı Hanımı barışma teklifini kabul etmeyince üzerine benzin döküp kendini yaktı
En çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor En çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor
İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor
Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir
Gaziantep FK'da Sumudica dönüyor Gaziantep FK'da Sumudica dönüyor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor
Koronavirüs endişesiyle Formula 1 iptal edildi Koronavirüs endişesiyle Formula 1 iptal edildi
Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı
Adana'da 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı Adana'da 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı
Benzine 55 kuruşluk indirimin ardından ikinci büyük indirim geliyor! Bu geceden itibaren... Benzine 55 kuruşluk indirimin ardından ikinci büyük indirim geliyor! Bu geceden itibaren...
TBMM'ye ay sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek TBMM'ye ay sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek
Brent petrolün varili 33,97 dolar Brent petrolün varili 33,97 dolar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Mart 2020 Cuma 11:04:38 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 11:21:20

Konya'da akli dengesi olmayan bir kişi, "Buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diyerek Afgan göçmeni bıçakladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diyerek Afgan uyruklu göçmeni bıçakladı.

Olay, Köprübaşı mevkisinde göl kıyısında meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte gölde oltayla balık avlamak isteyen Afgan uyruklu soy ismi öğrenilemeyen Habibullah'ın yanına yaklaşan bir kişi iddiaya göre, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz" diyerek tartışmaya başladıktan sonra bıçaklı saldırıda bulundu. Afgan uyruklu şahıs, sol kolundan iki, sol koltuk altından bir olmak üzere vücuduna üç bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diye geldi

Polis, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen şüpheli U.G.’yi gözaltına aldı. Olaya tanık olduğu belirtilen Afgan uyruklu bir kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, "Siz buraya korona virüsü mü getiriyorsunuz?" diye yanlarına yaklaşan tanımadıkları kişinin arkadaşını bıçakladığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER