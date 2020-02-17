Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 7 kişi yakalandı
Konya merkezli 11 ilde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
7 KİŞİ YAKALANDI
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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