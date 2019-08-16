Konya’da bir kadın komşusunun kızını darp edip saçlarını yoldu
Konya’da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu.
Olay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’da bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı. Kapıdan içeri girmeye çalışan genç kıza omuz atan Deniz E., B.Ç.'yi tokatlayarak yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek darp etti.
Genç kızın saçlarını yolan rehber öğretmenin darp anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü.
(İHA)
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