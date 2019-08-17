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17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:52:24 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:54:11

Komşusunun darp ettiği genç kız: 'Korkuyorum'

Konya’da komşusu tarafından darp edilerek saçları yolunan 23 yaşındaki genç kız yaşadıklarını anlattı. Çok korktuğunu söyleyen genç kız, "Olay sonrası beni ölümle tehdit etti. Gerekenin yapılmasını istiyorum” dedi.

lay, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Konya'da bir ilkokulda rehber öğretmen olarak görev yaptığı iddia edilen Deniz E., gürültü nedeniyle aralarında husumet bulunan komşusunun 23 yaşındaki kızı B.Ç. ile bina girişinde karşılaştı. Kapıdan içeri girmeye çalışan genç kıza omuz atan Deniz E., B.Ç.'yi tokatlayarak yere yatırdıktan sonra tekmeleyerek darp etti. Genç kızın saçlarını yolan rehber öğretmenin darp anı binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavganın ardından iki aile yakınlarının bina bahçesinde tartıştığı görüldü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aile kızlarını darp eden Deniz E.'den şikayetçi oldu.

"Ölümle tehdit edildim"

Darp edilerek saçları yolunan B.Ç. komşusu tarafından ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü. B.Ç. “Olay günü babam bir şey getirdi, onu almak için aşağıya indim. Tam kapıdan geri içeri girerken Deniz E. omuz attı. Zaten omuz atmasıyla iteklemeye başladı. Ben ‘ne yapıyorsun' dedim. Daha sonra bana saldırmaya başladı. Bir anda beni itekledi ve kollarımı çizdi, tekme tokat darp etti, ne olduğunu anlayamadım. 'Bu burada bitmedi. Ben sana göstereceğim, öldüreceğim seni' dedi. Daha sonra dışarıya çıktık. Annemleri çağırdım zile basarak ve annemler geldi aşağıya. Sonra kocasının elinde beyzbol sopası gibi bir sopayla bana vurmaya çalıştı. Ağabeyim, annem girdi araya. Annemler olmasaydı sopayla bana vurabilirdi. Ağabeyim polisleri aradı, komşular ayırdı. O sırada da gözü dönmüştü, 'Senin kanını içeceğim, seni öldüreceğim' gibi şeyler söyledi” şeklinde konuştu.

Olayın şokunu atlatamayan genç kız, “Ben bu kadından korkuyorum. Çünkü kadın gözü dönmüş gibi dövüyor. Beni öldürmekle tehdit etti. Aynı apartmanda oturuyoruz ve çok korkuyorum. Beni darp ettiği gün kafamı merdivenlere çarpıp ölebilirdim. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum” dedi.

"Kızımı zayıf buldu"

Genç kızın annesi Ayşegül Ç., “Komşumuzu gürültüden dolayı sürekli uyardık, polisi, zabıtayı aradık. Kapımızın önüne pislikler atıyor, arabalarımızı çiziyor. Biz bunları polise bildirdik, bu tutanaklarda da var zaten. Bize karşı kin beslemeye başladı ve kızımı zayıf bularak darp etti" iddiasında bulundu.
Ailenin avukatı Sibel Yerlikaya ise, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Deniz E.'nin eşi K.E. iddialarının doğru olmadığını savunarak, eşinin bir anlık öfkeyle komşularının kızını darp ettiğini ve üzüntü duyduklarını söyledi. Yaklaşık 7 aydır komşularıyla sorunlar yaşadıklarını belirten K.E. apartman yöneticisinin de komşularıyla benzer sorunlar yaşayarak mahkemelik olduğunu vurguladı. 

(AA)

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