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12 Aralık 2019 Perşembe 09:58:13 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 10:01:11

Kocası 'neden bakımsızsın’ diye kafasını duvarlara vurdu... Bir kere kalbi durdu, yaşama şansı yüzde 30!

İzmir'de eşi İbrahim Tekin tarafından 'neden bakımsızsın’ diye kafası duvarlara vurularak dövülen Filiz Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altındayken bilinci kapanan ve bir kez de kalbi duran Filiz Tekin'in yaşama şansının yüzde 30 olduğu söyleniyor

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), koca şiddeti yüzünden ölümle pençeleşiyor. Evlendiği gün koca dayağıyla tanışan ve 18 yıllık evliliği boyunca şiddet gören Tekin, son olayda 'Sen neden diğer kız kardeşlerin gibi bakımlı değilsin' diyen kocası tarafından öldüresiye dövüldü. Hastaneye yatırılması gerekirken, evinin bir odasındaki yatağa mahkum edilen kadının, durumunu öğrenip kurtarmaya gelen kız kardeşlerine son sözü 'Jandarma beni kurtarsın' oldu. 

KARDEŞLERİ SAHİP ÇIKTI

Doktorlar, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altındayken bilinci kapanan ve bir kez de kalbi duran Filiz Tekin'in yaşama şansının yüzde 30 olduğunu söyledi. Ödemiş Çaylı mahallesinde 38 yaşındaki Filiz Tekin, 18 yıl önce İbrahim Tekin'le evlendi. Mutlu bir hayat sürmeyi düşlerken sürekli koca dayağıyla hayatı cehenneme dönen kadın, işsiz eşine ve çocuklarına bakmak için Ödemiş'teki tarlalarda canını dişine takıp yevmiyeli işçi olarak çalıştı. Eşinin annesi, babası ve kardeşiyle aynı evde yaşayan Tekin, iddiaya göre eşinin uyguladığı baskılar yüzünden kız kardeşleriyle de görüştürülmedi. 10 gün önce yaşanan olayda ise talihsiz kadın, 'Sen neden kız kardeşlerin gibi bakımlı değilsin. Seni artık beğenmiyorum' diyen eşi İbrahim Tekin tarafından canice dövüldü. Talihsiz kadının kafasını duvardan duvara vuran ve vücudunun çeşitli yerlerini morartan koca, genç kadının dayaktan bayılmasına bile aldırmadı.

CANİ KOCA GÖZALTINDA

Dayanılmaz baş ağrıları çeken talihsiz kadın, eşine yalvarıp kendisini hastaneye götürmesini istedi. Eşini Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götüren dayakçı koca, doktorlara eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtip, sakinleştirici ilaçlar yazdırttıktan sonra tekrar evine götürdü. Evin bir odasındaki yer yatağına yatırılan Filiz Tekin'in durumu günden güne kötüleşirken, annesinin halini gören 16 yaşındaki oğlu Osman, teyzelerini arayıp yardım istedi. Geçen Pazar İzmir'den Ödemiş'e giden Fatma, Emine ve Nesrin isimli kız kardeşler, talihsiz kadının halini görünce şoke oldu. Konuşma güçlüğü çeken Filiz Tekin, kulağına doğru eğilen kız kardeşi Nesrin Geyranlı'ya, 'Jandarma beni kurtarsın' diyebildi. Kardeşlerinin önce Ödemiş Devlet Hastanesi'ne ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdığı kadının, kafa travması geçirdiği anlaşıldı. Bir kez duran kalbi doktor müdahalesiyle çalıştırılan kadının durumunun ağır olduğu, cani koca İbrahim Tekin'in ise gözaltına alındığı öğrenildi.

(Yeniasır)

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