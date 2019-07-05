Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu ne? Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kocan Kadar Konuş Diriliş filminin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. 2015 yılında vizyona giren Kocan Kadar Konuş Diriliş bu akşam TV8'de saat 21:00'da ekranlara gelecek. İzleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak olan Kocan Kadar Konuş Diriliş filminin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor ve filmin senaryosu Şebnem Burcuoğlu’na ait. Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ FİLMİ KONUSU NE?

İzmirli Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder. Bu gölge, ailelerdir. İkili kendi doğruları ve değer yargılarıyla yüz yılların evlilik adetlerine ve geleneklerine meydan okuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ DİRİLİŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filmi Bolu’nun Göynük ilçesinde çekildi.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. İkiliye kadroda Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner, Gül Arıcı, Muhammet Uzuner, İsmail İncekara, Nilgün Kasapbaşoğlu, Hakan Salınmış ve Enis Arıkan eşlik ediyor.

EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 İstanbul doğumludur. Baba tarafından aslen Malatya'lıdır. Lise eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk üzerine eğitim almaya başladı. Lisede öğrencilik zamanlarında da Müjdat Gezen Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından eğitimlerine devam eden Ezgi Mola'nın ilk televizyon deneyimi yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karate Can dizisi oldu.

Lise eğitiminin ardından Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alan Ezgi Mola, Çürük Elma adlı oyunda rol alarak tiyatroya da adım attı. 2002 yılında Unutma Beni, 2003 yılında ise Sultan Makamı adlı dizilerde rol aldı.

2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise gene bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı; bu filmin ardından da BKM Atölye'ye katıldı.

2005 yılı Ezgi Mola için hızlı başladı; ilk olarak Türkan Derya'nın yönettiği Hırsız Polis adlı televizyon dizisinde yer alan başarılı oyuncu, ayrıca Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen komedi / macera filmi Organize İşler'deki rolü ile ilk defa sinemaya adımını atmış oldu.

Unutma Beni, Sultan Makamı, Görünmez Adam, Sevinçli Haller, Hırsız Polis, Senden Başka, Canım Ailem, Kolay Gelsin, Sınıf, Güneydoğudan Öyküler, Bir Ömür Yetmez, Kötü Yol, Kocan Kadar Konuş, Pazarları Hiç Sevmem, Soğuk, Celal ile Ceren, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Patron Mutlu Son İstiyor, İklim Meselesi, Kelebekler ve Lady Winsley gibi bir çok projede rol alan Ezgi Mola son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Organize İşler 2 Sazan Sarmalı adlı filmde Lerzan Berrak karakterine hayat vermiştir. Ezgi Mola 1.63 metre boyunda, 58 kilo ve Koç burcudur.

MURAT YILDIRIM KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım, 1979 yılında doğdu. Annesi ve babası aslen Mardinli olan oyuncu, babasının öğretmenlik görevi nedeniyle 1979’da Konya’da doğdu. Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümününden sekizinci senesinde mezun oldu. Tiyatro ve müziğe ilgi duyan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları’na (YÜO) katıldı ve 3 yıl amatör olarak tiyatroda oynadı. YÜO’daki arkadaşları aracılığıyla televizyon dünyasına giren Yıldırım’ın televizyonla ilk tanışmasını sağlayan, 2003 yılında “Ölümsüz Aşk” dizisinin bir bölümünde küçük bir rol alması oldu. Fakat dizi yalnızca 11 bölüm sürdü. 2004 yılında Bütün Çocuklarım dizisinde “Mesut” karakterini canlandıran Yıldırım, oyunculuğa Büyük Yalan dizisi ile devam etti.2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı. Aynı yıl sinemada Altın Portakal ödülüne aday olan Araf filmi ile ilk kez başrol oynadı.

Başrolünü paylaştığı Tuba Büyüküstün ile Asi dizisinde “Demir” karakteri ile büyük bir çıkış yaptı. 2009 yılında ise Asi dizisi sona erdikten sonra TMC yapım şirketi ile Aşk ve Ceza adlı dizi için anlaşma imzalayan Yıldırım, dizide başrolü oynadı. Kocan Kadar Konuş filmleriyle komedi türünde de iddiasını ortaya koyan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008’de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra’da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016’da Adana’da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.

2012’de Tims Productions’ın yapımcılığını üstlendiği Show TV’de yayınlanan Suskunlar’da Ecevit karakterini canlandırdı. 20 Haziran 2008’de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi ancak bu evlilik 4 yıl sonra sonlandı. Londra’da tanıştığı Faslı oyuncu İmane Elbani ile 13 Kasım 2016’da Adana’da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünya evine girdi.