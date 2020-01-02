Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.D.'nin elini sıyırdı, ardında da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.D. tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldürmüştü! Her şeyi itiraf etti, 'Beni öldürün' dedi
- Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce park halindeki araca sonra ağaca çarptı
- Kocaeli'de tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu
- Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
- İzmir'de yaşanan su kesintisinin ardından bir kötü haber de Ankara'dan!