Kocaeli'de liseli genç, ders çalışmaya çağırdığı arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde saat 11.15 sularında 17 yaşındaki liseli genç, evine ders çalışmaya çağırdığı arkadaşı tarafından kazara vurularak öldü. Olay silahla oynayan arkadaşının babasının silahından çıkan kurşunun isabet etmesiyle cereyan etti.
Olay, saat 11.15 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K.'yi (17) evine ders çalışmaya çağırdı. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., Batuhan Demirhan'ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.
Batuhan Demirhan
T.K
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç gözaltına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
İHA
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