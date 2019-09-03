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03 Eylül 2019 Salı 22:37:39 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 23:20:01

Kocaeli'de akılalmaz olay! Sosyal medyada yayınlamak için sokakta iç çamaşırıyla gezdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yalova'dan Gölcük'e gelen A.Ş. adlı erkek, Şirinköy Mahallesinde sokak ortasında soyunarak üzerinde kalan iç çamaşırı ile yürümeye başladı. Çevredeki vatandaşlar üzerinde sadece külot olan kişiyi görünce polise haber verdi. Bazı vatandaşlar bu sırada A.Ş.ye tepki gösterdi.

Olay yerine gelen polis, etrafını saran vatandaşların elinden kurtardığı A.Ş.'yi polis merkezine götürdü. A.Ş.nin polis merkezinde, "Ben sosyal deney yapıyordum. Vatandaşların ilgisini çekmek ve sosyal medyada yayınlamak istedim" dediği öğrenildi.

Polis, A.Ş.ye bir mağazadan pantolon ve tişört aldı. Mağazadan alınan kıyafetleri giyen A.Ş. sağlık kontrolü için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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