24 Şubat 2020 Pazartesi 14:44:00 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:15:50
Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kıyıya vuran yunus balıklarına kurşun ateş edildiği öğrenildi.
Olay, Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi balığın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini gördü. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden vatandaş, iki yunus balığının da aynı şekilde öldürüldüğünü videoda belirterek, duruma tepki gösterdi.
İHA
- "Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu
- Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün
- Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış
- Isparta'daki kayıp üç liselinin sırrı çözüldü! Meğerse her şey planlıymış
- Güleda'nın annesi 67 gün sonra konuştu: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz