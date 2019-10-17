Koca terörüne bir kurban daha

Kerem T. de Ayşe Acar ve kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar’ı başından tabancayla vurarak öldürdü. Kerem T'ye, güvenlik görevlisiyle teyzesinin oğlu müdahale etti. Cani, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Acar'ın cansız bedeni ise Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.