17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:24:23
Koca terörüne bir kurban daha
Kocaeli'nde Ayşe Acar (36), taşındığı evin aboneliğini iptal ettirmek için, 3 ay önce boşandığı eski eşi Kerem T’nin (44) teyzesinin oğluyla birlikte doğalgaz dağıtım şirketine gitti.
Kerem T. de Ayşe Acar ve kuzenini takip etti. İkilinin arkasından içeri giren eski koca, işlem için sıra bekleyen Ayşe Acar’ı başından tabancayla vurarak öldürdü. Kerem T'ye, güvenlik görevlisiyle teyzesinin oğlu müdahale etti. Cani, ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Acar'ın cansız bedeni ise Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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