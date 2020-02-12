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12 Şubat 2020 Çarşamba 12:31:20 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:32:16

Kızının iniltisine uyanan anne ailesini 'sessiz katil'den kurtardı

Erzurum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile, annenin, kızının iniltisine uyanıp evdekilerin baygın olduğunu fark etmesiyle ölümden döndü.

Erzurum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile, kızının iniltisine uyanan annenin, evdekilerin baygın olduğunu fark etmesiyle ölümden kıl payı kurtuldu.

Rabia Ana Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Mine Oğuz, evlerindeki sobaya akşam kömür atıp uyudu. İlerleyen saatlerde 17 yaşındaki kızı Ayşenur'un iniltisine uyanan ve çocukların odasına giden anne Oğuz, çocukları Emin, Sefa ve Ayşenur'u baygın halde gördü.

Eşi Mehmet ile evdeki annesinin de baygınlık geçirip zehirlendiğini anlayan Oğuz, hemen evin cam ve kapılarını açıp 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Doktorlar hızlı davranarak erken müdahale yaptı

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan aile, doktorların erken müdahalesiyle hiperbarik oksijen tedavisine alındı.

Aile, hastanenin acil yoğun bakım ünitesinde 2 günlük tedavi sonrası hayati tehlikeyi atlatarak taburcu edildi.

Anne Mine Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sobaya kömür attıktan sonra uyuduklarını anlattı.

Gece etkili olan fırtına yüzünden soba bacasının dumanı çekmemesi nedeniyle eve sızan karbonmonoksit gazından ailecek zehirlendiklerini ifade eden Oğuz, şöyle konuştu:

"Kızım konuşamıyordu, inlemesine uyandım. İniltisini duymasaydım, uyanmasaydım, Allah korusun ölebilirdik. Evdekilerin hepsini baygın görünce o an ne yapacağımı şaşırdım. Çocukların odasına gittiğimde iki oğlum ve kızım, eşim ile annem baygındı. Hemen 112 Acil Servis'i arayıp yardım istedim, evin camlarını açıp aileyi uyandırmaya çalıştım. Soba kullananlar rüzgarlı havalarda çok dikkat etsin. 27 yıllık evliyim ve ilk defa böyle olay başıma geliyor."

Hayati tehlikeyi atlattılar

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Osman Koçak da Oğuz ailesinin, hastaneye getirildiklerinde bilinçlerinin kapalı olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunduğunu ifade ederek, "Aileyi hemen hastanemizin bünyesindeki hiperbarik oksijen tedavisine aldık ve uyguladığımız tedavilerle hayati tehlikeyi atlattılar." dedi.

Koçak, zehirlenme vakalarında hastaları klinik olarak izleyip tamamen iyileşme görüldüğünde taburcu ettiklerini belirterek, ailenin de bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

Karbon içeren bileşenlerin tam olarak yanmaması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye sebep olduğunu anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Karbonmonoksit gazı, renksiz, kokusuz, tatsız bir gaz olması sebebiyle 'sessiz katil' olarak isimlendirilmektedir. Hastalar herhangi şekilde tat ve koku fark etmedikleri için zehirlendiklerini de anlamıyor. Özellikle halsizlik baş ağrısı ve kırgınlık olduğunda mutlaka ailecek hastaneye başvurulmalı. Bu tarz zehirlenmeye maruz kalmamak için gece yatmadan önce sobanın tamamen söndüğüne emin olmak ve baca temizliğine dikkat etmek gerekiyor. Kışın çok ciddi anlamda karbonmonoksitten zehirlenme vakası hastanelere geliyor. "

(AA)

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