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25 Şubat 2020 Salı 12:24:26 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:26:09

Kızını öldüren damadının yakalanması için yürüdü!

İstanbul Avcılar'da tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt’u, biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Ercan A.’nın annesi Bedia Akar, bir grup kadın ile birlikte yürüyerek, şüphelinin yakalanmasını istedi

İlçede bir binanın giriş katında geçen Kasım ayında meydana gelen olayda Ercan A., dini nikahlı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı tartıştı.

Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocukları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı defalarca eşinin karnına saplayarak kaçtı.

Ercan A., kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın girişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu Özgür Kurt ve annesi Bedia Akar'ın haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri ile hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Bedia Akar, kızı Seda Kurt’u öldürdüğü iddiası ile aranan damadı Ercan A.'nın yakalanamamasına tepki gösterdi. Akar, öldürülen kızının daha önce Beylikdüzü’ndeki bir kadın sığınma evinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan bir kadını korumak isterken defalarca bacağından bıçaklandığını hatırlattı.

Bedia Akar, kasten yaralama, uyuşturucu kullanmak, intihara teşebbüs suçlarından kaydı bulunan işsiz 41 yaşındaki Ercan A.’yı gizleyenlere tepki gösterdi. Akar, kısa süre önce öldürülen kızının ilk eşinin 16 yıl kadar önce evden ayrıldıktan sonra bir türlü bulunamadığını, açılan ‘Gaiplik Davası’nın bir türlü sonuçlanmadığını, bunun üzerine dini nikah ile 3 yıl önce çok severek evlendiği Ercan A. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirterek, şöyle dedi:

"BU TERÖR SON BULSUN"

"Bunu saklayan nasıl bir vicdan? Buna yardımcı olan, destek sağlayan nasıl bir insan anlamıyorum. Polis soruşturmanın gizli sürdüğünü söylüyor. Akrabası dahil hiçbir çocuğu bile sormadı. Ondan olan iki yaşında kızı var. Bu terör son bulsun. Bunların yaptığı yanlarında kar kalmasın. ‘Suç makinesi’ gibiydi, denetimli serbestlikten dışarıdaydı. Bir sürü eski cezası, suçu, temyizdeki süren davaları ve sürekli arka arkaya gelen denetimli serbestlikleri vardı. Denetleyemiyorlarsa lütfen bunları sokağa salmasınlar. Madde kullanıyordu, en kısa sürede bulunup gerektiği gibi cezalandırılmasını istiyorum. Buna lojistik destek sağlayanların tümünün cezalandırılmasını istiyorum. Kim saklıyor. Bu çocuk 100 gündür akşamları anne diye ağlayarak uyuyor. Hangi vicdan buna sığıyor."

KADINLARLA BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Bedia Akar, 'Avcılar Kadın Platformu' tarafından kızını öldürmekle suçlanan Ercan A.'nın yakalanması amacıyla düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına katıldı. Yürüyüş sırasında gözyaşlarını tutamayarak, Ercan A.'yı saklayanların nasıl bir vicdana sahip olduğunu soran Akar, Denetimli Serbestlik uygulamasını da eleştirdi.

Okunan basın açıklamasında, "Seda Kurt, Türkiye'de kadın cinayetine kurban giden kadınlardan sadece biri. 2019 yılı raporlarına göre Türkiye'de 474 kadın öldürüldü. Seda da bu kadınlardan biriydi. Ailesi aylardır adaletin peşinde fakat ne aydınlatılan bir dosya ne de yakalanan bir katil var" denildi.

(DHA)

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