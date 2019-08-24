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24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:02:37 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:04:55

Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş

Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için doktor kızının arabasını GPS ile takip ettikten sonra çarpıp yoldan çıkaran ve tabancayla kızını öldüren baba Mustafa Ali Y'nin eşine ulaşmak için 2 araca daha GPS takıp takip ettiği belirlendi.

Boşanma davası açan eşi Gülden Y'ye ulaşmak için Antalya'da yaşayan kızı Gülnur Y'nin aracına GPS cihazı takarak takip eden, Balıkesir'in Havran ilçesinde annesinin yerini söylemediği için kızını silahla öldüren baba Mustafa Ali Y'nin, eşini bulabilmek için kızının aracının dışında 2 kişinin daha aracına GPS cihazı yerleştirdiği tespit edildi.

Mustafa Ali Y'nin araç sahiplerinin bilgisi olmadan araçlara GPS yerleştirmesi nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldı.

"Zanlı başka araçları da yine aynı yöntemle takip etmiş"

Anne Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklu olan zanlının Balıkesir'de yargılanacağını, iddianamenin hazırlık aşamasında olduğunu, sanığın en ağır cezayı alması için çaba harcayacaklarını belirtti.

Babanın boşanma aşamasındaki eşine zarar vermek için hem kızını hem de tanımadığı 2 aracı GPS ile takip ettiğini ifade eden Menteş, şöyle konuştu:

"Zanlı aynı zamanda başka araçları da yine aynı yöntemle takip ettiğini beyan etti. Antalya'da sözde, eşinin bindiğini söylediği 2 araca daha internetten aldığını ifade ettiği GPS cihazını yerleştirmiş. O araçları da cep telefonu üzerinden takip etmiş. Bununla ilgili savcılık özel hayatın gizliliğini gözeterek soruşturma başlattı"

Menteş, GPS ile ilgili faturaların zanlının İzmir'deki evinde bulunduğunu ayrıca evde silah ve pompalı tüfek de ele geçirildiğini aktardı.

"Gülnur'a zarar verebileceğini hiç düşünmedim"

Gülden Y. ise 1985 yılında 15 yaşındayken evlendiği Mustafa Ali Y'den, yaşadığı birçok olayın ardından ayrı yaşamaya başladığını ve boşanma davası açtığını, kızının yanına Antalya'ya yerleştiğini, daha sonra Havran'a geçtiğini anlattı.

Antalya'dan yanına gelmek için yola çıkan kızından haber alamaması üzerine durumu jandarmaya, emniyete bildirdiğini ve kızının kaza yaptığının söylendiğini, daha sonra ise olayı öğrendiğini dile getiren Gülden Y, şunları kaydetti:

"Eski eşimin beni tehdit etmesiyle ilgili şikayetim de var. Çocuklarıma, Gülnur'a zarar verebileceğini asla düşünmedim. Bana zarar verebileceğini biliyordum. Davadan sonra bekliyordum ama 'Nereye kadar kaçarsın, ölürsem de bir kez ölürüm' dedim.

Kızım, beni korumak için babasından saklıyordu. Hem önümde kalkan oldu. Gülnur'un aracını sinyalden takip etmiş. O gün kızlar bir yerde oturup çay kahve içtiklerinde bir ara sinyali kaybetmiş ama yola çıkınca yeniden sinyal alıp takibi sürdürmüş. Havran'da önce arabasına arkadan vurup yoldan çıkartıyor. Benim yerimi soruyor. Gülnur da söylememiş. Yanındaki kızlar 'Abla ne yaptıysa senin yerini söyletemedi' dediler. Hala ben ifadeleri okumadım. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmek istemiyorum. Bilmediğim halde kaldıramıyorum. Benim kızım beni korumak için kendini feda etti. Kızım doktordu. Mezuniyet töreni falan olmuştu. Bazen diyorum ki hedef ben olsaydım mezuniyette neden gelip beni bulmadı. Çocuğa olan öfken neydi? Beni bu kadar sevdiği için miydi? Bir insan evladına bu şekilde kıyamaz. Benim aklım, mantığım bunu bir yere oturtamıyor." 

Olay27 Haziran'da meydana gelen olayda, Mustafa Ali Y, önceden yerleştirdiği GPS cihazıyla takip ettiği yeni doktor olan kızı Gülnur Y'nin otomobilini Balıkesir'in Havran İlçesi yakınlarında çarparak durdurmuştu. Mustafa Ali Y, arkadaşları da yanında olan kızına annesinin yerini sormuş, olumsuz yanıt alınca da yanında taşıdığı tabancayla defalarca ateş ederek öldürmüştü. Tutuklanan Mustafa Ali Y'den boşanmak için dava açan Gülden Y'nin uzun bir süredir tehdit aldığı, bu nedenle kendisinden saklandığı belirtilmişti.

Annesini babasından saklamaya çalışan Gülnur Y'nin de bu yüzden sürekli adres değiştirmek zorunda kaldığı ve geçimlerini sağlayabilmek için özel hastanelerde görev yaptığı öğrenilmişti.

(AA)

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