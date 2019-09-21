  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu Suudi Arabistan'dan şoke eden açıklama: Aramco saldırısından İran sorumlu
Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı
Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yedi
Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı Trablus'taki bazı cephelerde çatışmalar yeniden başladı
TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi TEKNOFEST ödüllerini yarışmacılara Başkan Erdoğan verdi
Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi
Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı Mardin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 3 gözaltı
Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı Doktorundan Bergüzar Korel'e sahne yasağı
PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor PKK'nın katlettiği yakınlarını Türk bayrağı asarak anıyor
Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'i ziyaret etti
Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti
TEKNOFEST'te insan seli  TEKNOFEST'te insan seli 
Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı Yerli pikap aracı Tulga sahnede! Başkan Erdoğan bizzat kullandı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu - VİDEO
Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı Başkan Erdoğan'dan "TEKNOFEST İstanbul" paylaşımı
BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek BBP'den Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek
Hobi Festivali başladı Hobi Festivali başladı
Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar Üzerine siyah sıvı dökülen iş kadını konuştu: Tüm kadınlara sesleniyorum, korkmasınlar
Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu Gaziantep mutfağı İstanbullularla buluştu
Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak Türk-ABD İş Konseyi 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritasını sunacak
Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sakatlandı
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmi açıklama yapıldı Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacak mı? Resmi açıklama yapıldı
Dünya Süt Zirvesi'ne doğru Dünya Süt Zirvesi'ne doğru

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:54:28 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:55:40

Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yaptığı iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktı

Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, ilçede bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tapsız, bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Topraktepe köyünde oturan Halil Çalış'ın, okula gönderdiği çocuğuna, "başı boş köpeklerin saldırılarından koruması amacıyla özel bir kıyafet giydirdiği" iddiasıyla yapılan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İddiaların tamamen kurmaca ve uydurma olduğunu dile getiren Tapsız, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatandaşımızla ilgili çıkan haber doğru değildir. Tamamen uydurma bir haberdir. Köyümüzde, taşımalı eğitime ihtiyaç duyan iki öğrencimiz vardı. Bu vatandaşımız, adresini ilçe merkezinde göstererek kızını ilçede bulunan İbrahim Taşkın Ortaokuluna yazdırmış. Diğer öğrencimiz ise pansiyonda yatılı olarak kalmaktadır. Bu nedenle o köyümüzde taşımalı eğitim yok. Söz konusu vatandaşımızın kızı ise ilçe merkezindeki okula özel servis aracıyla gitmektedir. İsmi geçen vatandaşımız, eviyle çocuğunun servise bindiği yer arasındaki yolun yaptırılması için böyle bir yola başvurmuştur. Kızımıza köpeklerin saldırması gibi bir konu söz konusu değildir. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağız."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ