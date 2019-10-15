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15 Ekim 2019 Salı 17:28:56 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 17:29:55

Kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkındaki iddianame kabul edildi

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında iddianame düzenlendi. Baba Muzaffer A. hakkında "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan ceza istenirken, Tuğba A. hakkında ise "üst soya karşı kasten yaralama suçu"ndan iddianame düzenlendi

Sosyal medyada 19 yaşındaki kızına Taksim Tarlabaşı'ndaki evinde şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba Muzaffer A., hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, hem baba Muzaffer A., hem de kızı Tuğba A. hakkında ceza istedi.


Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece 9 Ekim'de tutuklanan baba Muzaffer A. ve kızı Tuğba A. "müşteki-şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Muzaffer A. hakkında "Altsoyuna karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan TCK'nin 86/1-3a ve 29/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 1,5 aydan 3 yıl 5 aya kadar hapis istendi. Kızı Tuğba A. hakkında ise babasına yönelik "Üst soya karşı basit yaralama" suçundan TCK'nin 86/2-3a ve 29/1 maddeleri uyarınca hapis cezası 4,5 aydan 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası talep edildi. Baba ve kızı hakkında haksız tahrik hükümleri talep edildi. Soruşturma kapsamında, anne ve 17 yaşındaki S.A'nın da ifadeleri alındı. İddianame, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse baba ve kızı önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

BAZI SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Öte yandan, baba Muzaffer A., anne Şefika A. ve kızı Tuğba A. hakkında "Karşılıklı yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından da takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Baba Muzaffer A. hakkında "Cinsel taciz" iddiasına da takipsizlik kararı verildi.

(DHA)

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