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23 Aralık 2019 Pazartesi 11:36:56 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:57:52

Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba 5 içinde ay sonra serbest bırakıldı

Konya'da, ortaokul öğrencisi olan 13 yaşındaki kızı G.Ş.'ye 3 yıldan beri cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba F.Ş. (48), yaklaşık 5 ay sonra tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden F.Ş., eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle kendisine iftira attığını iddia etti. Anne Durumdan haberim yoktu. Kızımla konuştum. Kızım, 'Babam beni taciz edip, dokunuyor. Özel bölgelerime dokunuyor' dedi. 3 yıldır tacize uğradığını, babasından korktuğu için bana anlatmamış. Kızıma bunları yapan babasından şikayetçiyim" diye konuştu.

Konya'da 8'inci sınıf öğrencisi G.Ş., arkadaşı F.A.'ya (12), babası F.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. F.A.'nın konuyu anlattığı annesi H.A. (39) da durumu G.Ş.'nin annesi D.Ş.'ye (37) bildirdi. Anlatılanları duyunca şok yaşayan G.Ş., eve gidip, kızıyla görüştükten sonra polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. İşsiz F.Ş., şikayetin ardından temmuz ayında gözaltına alındı. F.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

"BİRİNE ANLATIRSAN SENİ VE ANNENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

G.Ş., ifadesinde, babası F.Ş.'nin 3 yıldır cinsel istismarına uğradığını öne sürerek, ''8'inci sınıf öğrencisiyim. F.Ş. öz babam olur. Annem ve ağabeyim işe gittiği zamanlarda 3 yıldan beri babam benim kıyafetlerimi zorla çıkararak özel bölgelerime dokunmaktadır. Babam kıyafetlerimi çıkardığında ben tekrar giyinmek istiyorum; ama babam izin vermiyor. Ben kendisine karşı çıktıysam da dokunmaya devam etti. Babam bu olayı birisine anlatırsan anneni ve sizi öldürürüm, diye tehdit ediyor. Ben bu olayı arkadaşıma bahsettim. Arkadaşım olayı annesine anlatmış. O da konudan anneme bahsetmiş. Annem de bu olayı bana sordu. Ben de olayı anlatınca annemle birlikte polis merkezine şikayet etmeye gittik" dedi. 

ANNENİN TACİZDEN HABERİ YOKMUŞ 

Anne D.Ş., olayı komşuları H.A.'dan öğrendiğini ve ardından eşi hakkında şikayetçi olduğunu belirtti. D.Ş., ''H.A., bana, kızımın babasın tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumdan haberim yoktu. Kızımla konuştum. Kızım, 'Babam beni taciz edip, dokunuyor. Özel bölgelerime dokunuyor' dedi. 3 yıldır tacize uğradığını, babasından korktuğu için bana anlatmamış. Kızıma bunları yapan babasından şikayetçiyim" diye konuştu. 

"KIZIMI KULLANARAK BENDEN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Suçlamaları kabul etmeyen F.Ş. de eşinin boşanmak istediğini, boşanmamaları nedeniyle de kendisine iftira attığını öne sürdü. Sık sık alkol aldığını; ancak olayları hatırlamayacak kadar sarhoş olmadığını belirten F.Ş., ''Kızıma karşı kesinlikle bu şekilde bir dokunmam veya yaklaşmam olmamıştır. Kızıma bugüne kadar bir tokat dahi vurmadım. Eşimle aramızda ailevi sorunlar bulunmaktadır. Eşim benden boşanmak istemekte; ancak ailesi istemediği için benden boşanamamaktadır. Benden boşanamadığı için kızımı kullanarak benden kurtulmaya çalışmaktadır. Ben bu olayların çocuklarımın anneleri tarafından yönlendirmesi sonucu olarak görüyorum. Çocuklarım annelerinin yönlendirmesiyle böyle bir iddiada bulunmuştur. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Eşime vurduğumu ve tehdit ettiğimi kabul ediyorum. Ancak kızıma karşı uygunsuz bir davranışta veya en ufak bir tehditte bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. 

TUTUKSUZ YARGILANACAK

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan F.Ş., yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmediğini ve eşinin iftira attığını söyledi. Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve sanık tarafından karartılma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak, tutuklamadan beklenen faydanın gerçekleştiğini, sanık hakkında tutukluluk halinin devam kararı verilmesinin ölçülü olmayacağını, tutuklamadan beklenen faydaların adli kontrol hükümleriyle sağlayabileceğinin anlaşıldığını belirterek, F.Ş.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan F.Ş., .bu karar üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

DHA

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