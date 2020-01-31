'Kızımızı kurtarın'

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde, 13 yaşındaki Yağmur Ekin Azun, 17 aydır beynindeki 6 santimetrelik tümörle yaşıyor. Ailesi, tüm illeri ve hastaneleri dolaşıp, doktorların 7 aylık ömrü kaldığını söylediği Yağmur'u yaşatabilmek için çare arıyor. Baba Mahmut Azun, "Kızımız gözümüzün önünde eriyip, gidiyor. Kızımızı iyileştirecek doktor arıyoruz. İnşallah biri çıkar, 'Ben kızınızı kurtarırım der' diye umutla bekliyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Anne Nazan Azun, "Kızım eskiden neşeli ve yürüyen koşan bir çocuktu. Kızımın iyileşip, o eski günlerine dönmesini istiyorum. Ne olur sesimizi duyan varsa yardım etsin" diye konuştu.

