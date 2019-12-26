26 Aralık 2019 Perşembe 11:07:33 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 11:07:59
Kızılcahamam'da bazı alanlar 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kızılcahamam ilçesinde bulunan Beşkonak Fosil Yatakları doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.
(AA)
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