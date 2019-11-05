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05 Kasım 2019 Salı 13:10:21 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 13:11:14

Kızılay'dan '2 milyon gönüllü' atağı

Türk Kızılay, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, kan bağışı ve sosyal hizmet alanlarında destek olabilecek 2 milyon Kızılay gönüllüsü için hazırlıklarını tamamladı.

Türk Kızılay, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, kan bağışı ve sosyal hizmet alanlarında da destek olabilecek 2 milyon Kızılay gönüllüsü için gönüllü kaydı oluşturacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik teşkilatları aracılığıyla 2 milyon Türk Kızılay gönüllüsüne ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kınık, afet ve olağanüstü durumlarda ilk yardımı bilen, birbiriyle haberleşme mekanizması olan, örgütlü hareket edebilecek Kızılay gönüllülerinin çalışmaları için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kızılay'a bağlı Gönüllülük Direktörlüğünün, gönüllü kabulü, eğitimi ve istihdamı konularında alt yapı çalışmalarını hazırladığını anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Gönüllüler, ağırlıklı olarak şubelerimize destek olacak. Bu anlamda şubelerimiz ve temsilciliklerimiz, otomasyon sistemlerini, gönüllülük rehberlerini ve gönüllülük eğitimlerini yaygınlaştırıyor. Bu yıl bitmeden bu sistemimizi şubelerimiz aracılığıyla ülkemizin bin noktasında açacağız. Her ilde ve ilçede Kızılay'a destek olmak isteyen gönüllülerimizin başvurabileceği bir merkezimiz olacak. İnanıyorum ki çok kısa süre içerisinde gönüllü kabullerine başlayacağız. Başvurulardan sonra gönüllülerimizi çalışma alanlarına göre hızla eğitimden geçireceğiz."

"Gönüllü katkısını en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz"

Gelecek yıl 2 milyon Kızılay gönüllüsü hedefini aşmayı planladıklarını belirten Kınık, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gönüllülerimizin bize destek olacakları alanlarla ilgili tanımlamalar yapılıyor. Kızılay'a destek olmak için gelen gönüllüler ağırlıklı olarak şubelerimizin çalışmalarına katılacaklar. Gönüllülerimizin ilgi duyduğu alanlar ve ilgili şubemizin faaliyet gösterdiği alanlar dikkate alınarak, gönüllü katkısını en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Gönüllülerimizin kimisi afete karşı hazırlık ve afete müdahale, kimisi toplum sağlığının korunması, kimisi sosyal yardım, yaşlılara evde bakım, kimisi ise kan bağışçısı kazanımı konularında eğitim alacak ve Kızılay'a destek olacak. Şubelerimiz, gönüllülerimizi nasıl istihdam edecek, onların iş planlarını nasıl oluşturacak, gönüllülerimizin kıymetli vakitlerini ayırdığı çalışmalardan en üst seviyede nasıl faydalanılacak gibi tüm süreçlerin çalışmalarını yürütüyor."

Kınık, çok geniş bir yelpazede gönüllülük imkanlarının açılacağına işaret ederek, "Ülkemizde zaten gönüllülüğü seven bir kültür var. Dünyada da gönül kavramı sadece Türkçede olan özel bir alan. Eminim kısa sürede yaygınlaşacak." ifadelerini kullandı.

(AA)

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