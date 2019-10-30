  • Bist 100
    98692
  • Dolar
    5,7086
  • Euro
    6,3502
  • Altın
    275,3660
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Kızı olduğunu iddia edince! 24 yıl sonra mezarı açıldı... Kızı olduğunu iddia edince! 24 yıl sonra mezarı açıldı...
Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması
Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış
Cammu Keşmir için tarihi karar yarın açıklanacak Cammu Keşmir için tarihi karar yarın açıklanacak
Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti
Kurtulmuş: ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin hatasını düzeltmesini bekliyoruz Kurtulmuş: ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin hatasını düzeltmesini bekliyoruz
YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı
ABD Temsilciler Meclisi kararları TBMM'de ortak bildiri ile kınandı ABD Temsilciler Meclisi kararları TBMM'de ortak bildiri ile kınandı
MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun' MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun'
Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü
BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil
FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu
Türkiye - Suriye sınırında patlama! Türkiye - Suriye sınırında patlama!
TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki
Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti
Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
İran'da fakirlik artıyor İran'da fakirlik artıyor
Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 19:43:43 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 19:49:46

Kızı olduğunu iddia edince! 24 yıl sonra mezarı açıldı...

Bafra'da görülen babalık davasında mahkemenin kararı üzerine, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı açılarak kemikten örnek alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 24 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

Alınan bilgiye göre, 1995 yılında hayatını kaybeden M.D'nin kızı olduğunu iddia eden N.G, babalık davası açtı.

Bafra Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti ölen kişiden DNA örneği alınmasına karar verdi.

Kararın ardından M.D'nin Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'ndeki kabri, savcılık denetiminde açılarak kemikten örnek alındı.

Alınan kemik parçası, Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ