Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin, eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ediyor.

Mehmet Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise öğrencisi kızı Gamze Laçin'in, 2011'de eski eşinin de göz yummasıyla dağa kaçırıldığını, o dönem evladını bulmak için gittiği HDP Diyarbakır İl Başkanlığında darbedildiğini ileri sürdü.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını anlatan Laçin, "Diyarbakır'da nöbet tutarken kızımın dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. PKK terör örgütünün tuzağında olduğunu biliyorum. Bu çocukları beslemek için götürmüyorlar, suç aleti olarak kullanmak için götürüyorlar." dedi.

Devletiyle gurur duyduğunu ifade eden Laçin, Kürt ve Alevi olduğunu ancak hiçbir zaman bölücülük düşüncesi taşımadığını vurguladı.

Eylemini 160 gündür devam ettirdiğini aktaran Laçin, şöyle konuştu:

"Benim kararım karardır. Azimliyim, kararlıyım kızımı alana kadar, akıbetini alana kadar. Sağ veya ölü. Ölüyse ölüsünü versinler. Hesabını versinler. Sağsa kızımı versinler. Ben bunlara 2 hafta süre verdim. Onun için eylemime 2 gün ara verdim. Bu bir uyarı. 2 hafta içinde kızım getirilirse evimde otururum. Gerisi devletle onların arasında olan bir sorun. Kızımı getirmezlerse, yetmez derlerse 1 hafta daha süre veririm. Buradan tekrar Diyarbakır'a döneceğim, 90 aile ile bu yürüyüşe devam edeceğiz."

HDP'li milletvekillerini daha önce açık oturuma davet ettiğini anımsatan Laçin, onlara, kızının HDP tarafından alındığını ispatlayacağını ifade etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Türk bayrağı açarak nöbet tutan Laçin için HDP İzmir İl Başkanlığı önünde önlem aldı.

(AA)