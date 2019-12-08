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08 Aralık 2019 Pazar 10:13:38 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 10:15:11

Kıskandığı için döven erkek arkadaşından şikayetçi olmadı!

Bursa'da sokak ortasında yaşanan dayak olayından sonra harekete geçen polis, dövülen 17 yaşındaki N.D. ile saldırgan İsmet T.'ye ulaştı. Genç kızın 1 yıldır erkek arkadaşı olan İsmet T. gözaltına alınırken N.D., "Yürürken bir erkeğe baktım. Kıskandı ve şiddet uyguladı. Şikayetçi değilim" dedi. İsmet T. serbest bırakıldı.

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Yıldırım Anadolu Mahallesi’ndeki bir ambalaj firmasının sahibi Ö.D., perşembe sabahı iş yerine gireceği sırada yerde kan izleri olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını izledi. Genç bir kızın bir erkek tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Ö.D. polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese giderek çalışma başlattı.

Görüntüde genç bir erkeğin, bir genç kızı tokatlayıp dizi ile karnına vurduğu tespit edildi. Bölgede araştırma yapan polis, şiddet mağduru genç kızın N.D. olduğunu belirledi. Yakın bir bölgede bulunan N.D., evine götürülerek ailesine teslim edildi.

BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Osman D. ise yaşananları bilmediği için bir şikayetçi olmadığını söyledi. Ancak bir gün sonra güvenlik kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Büyük infiale neden olan görüntülerin haberlere de konu olması üzerine baba kızının yaşadığı şiddet olayını gördü. Bunun üzerine de şikayetçi oldu.

'KISKANDIĞI İÇİN VURDU. ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesine başvurulan N.D. kendisini döven kişinin bir yıldır görüştüğü İsmet T. (24) olduğunu söyledi. Polis, İsmet T.'yi evinde gözaltına aldı. Ancak N.D. ifadesinde "İsmet ile Vişne Caddesi üzerinde yürüyorduk. Bu sırada yanımızdan bir erkek geçince baktım. Bunun üzerine İsmet, ‘Adama neden bakıyorsun?’ diyerek beni kıskandığı için vurmaya başladı. Daha sonra da dizleriyle karnıma vurdu. İsmet T. benim 1 yıllık erkek arkadaşım. Bir anlık sinirlenmesi ve kıskanması nedeniyle bana vurdu. Davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

İsmet T. sorgusunun ardından genç kızın da şikayetçi olmaması üzerine savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İsmet T.’nin uyuşturucu suçundan poliste kaydı olduğu belirtildi.

(DHA)

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