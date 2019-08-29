Kısa mesafe operasyonu

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na otobüslerle gelen yerli ve yabancı çok sayıda yolcu, yakın mesafeye gitmek istemeyen taksiciler yüzünden ellerinde bavullarıyla saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Bazıları ise pazarlığa rağmen vatandaşları, çeşitli bahaneler uydurarak, otogara yolcu bırakıp dönmekte olan boş taksilere yönlendiriyor.

TEK TEK DURDURDULAR

Bu yöndeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri, otogarda uygulama yaptı. Tüm taksiler, ekipler tarafından tek tek durdurularak denetlendi. Kısa mesafe yolcusu almayan onlarca sürücüye ceza kesildi, çok sayıda araç trafikten men edildi.

DURUMA İSYAN ETTİLER

Aracı bağlanan bazı taksiciler duruma isyan etti. Onlardan biri olan Kudbettin Bilir ‘’Bir kart çıkarsınlar, belediye otobüs şoförleri gibi herkes kartını okutup çalışsın” dedi. Evrakları eksik olduğu için aracı bağlanan bir diğer taksici ise ‘’Taksicilerin başındakiler bu taksicilerle ilgilensin, oturup göbek büyütmesinler. Taksici ekmeği için çalışıyor. Bir evrakım eksik diye aracım bağlandı” diye konuştu.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Turistlerin uğrak yeri Taksim Meydanı’nda da benzer bir uygulama yapıldı. Turizm Şube ve Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, taksilere yönelik denetlemelerde bulundu. Meydandaki taksileri tek tek durduran ekipler, taksicilerin belgelerini inceledi. Belgeleri eksik olan bir taksi sürücüsüne 1002 lira para cezası kesildi. Araç, olay yerine gelen çekiciyle otoparka çekildi. Ekiplerin, Taksim Meydanı’ndaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Evrakları eksik olan taksiler, bağlanarak emniyet otoparkına çekildi.

POLiS ZORUYLA YOLCU ALDILAR

Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda, bazı taksicilerin yakın mesafe yolcusu diye almak istemediği vatandaşlar, ellerinde valizleriyle saatlerce beklemiş, bazı sürücüler polise rağmen yolcu almak istememişti. Duruma isyan eden vatandaşları taksilere polis bindirmişti.