Kısa mesafe çilesi

Otogarda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, memleketlerinden getirdikleri malzemelerle taksi çilesi çekti. Taksicilerin yakın mesafe olması nedeniyle kendilerini almadıklarını iddia eden bazı vatandaşlar, duruma isyan etti.

DEĞİŞİM SAATİ BAHANESİ

Vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olayda, bazı taksicilerin gidecekleri yeri sorduktan sonra değişim saatini bahane ederek müşterileri araçlarına almadığı, bu nedenle tartışmalar çıktığı görüldü.

O ANLARI KAYDETTİLER

Görüntülere, polis ekiplerinin bir taksi sürücüsüne yolcuyu almasını söylediği, şoförün ise ısrarla değişime gideceğini söyleyerek, yolcuları almak istemediği de yansıdı. Yaşanan kısa süreli diyaloğun ardından taksicinin vatandaşı araca bindirdiği görüldü.