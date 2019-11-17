Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu
Kasım ayında olmamıza rağmen Antalya'daki güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.
Kış mevsimi yaklaşırken, Türkiye'nin güneyde hala yazdan kalma günler yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanların akınına uğradı. Tatilciler ile kentte yaşayanlar, sahilde hem denizin hem de güneşin keyfini sürdü. Denizin tadını en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapıp, banklarda dinlenerek vakit geçirdi.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu
- Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti
- Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi
- Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü
- Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz