Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de gerçekleşen kazada yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan baba ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur Çiçek (18), olay yerinde hayatını kaybetti.Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek de (15) kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı olay üzerine Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği bilgisine ulaşıldı.

(AA)