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14 Aralık 2019 Cumartesi 22:49:19 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 22:56:30

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında bir otomobil çarpıştı. Kazada Akçakent Belediye Başkanının sekreteri Hacı Salih Çiçek ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de gerçekleşen kazada yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobilde bulunan baba ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile oğlu Yasin (20) ve kızı Sedanur Çiçek (18), olay yerinde hayatını kaybetti.Çiçek'in yaralanan diğer kızı Merve Nur Çiçek de (15) kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı olay üzerine Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerine gelerek bilgi aldı. Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç'ın sekreteri olduğu öğrenilen Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla Akçakent ilçesine taziyeye giderken kazanın meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. 

(AA)

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