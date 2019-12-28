  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,4200
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kansızlığın tedavisi nedeninde Kansızlığın tedavisi nedeninde
Başaklar şaşırtacak Başaklar şaşırtacak
Emekliye 1.100 lira Emekliye 1.100 lira
Arabulucu anne Arabulucu anne
Seda Sayan'dan tavsiyeler Seda Sayan'dan tavsiyeler
Hastalığının adını bilmiyor Hastalığının adını bilmiyor
Aylık 25 bin liraya villa kiraladılar Aylık 25 bin liraya villa kiraladılar
Kaçak gelin Kaçak gelin
Çiftçiye 2.5 milyar TL'lik alım garantisi Çiftçiye 2.5 milyar TL'lik alım garantisi
Turizme yılbaşı dopingi Turizme yılbaşı dopingi
Sıfır konutta faiz % 0.79 indi Sıfır konutta faiz % 0.79 indi
82 milyonun gurur günü 82 milyonun gurur günü
Kredi kartı işlemlerinde kullanılan azami faiz oranı düşürüldü Kredi kartı işlemlerinde kullanılan azami faiz oranı düşürüldü
1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü 1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi! Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi!
Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri çıktı Ağrı'da etkisizleştirilen terörist AK Partili Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri çıktı
YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı YPG'ye katılan İngiliz'in babası gözaltına alındı
'3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru '3'ü bir arada uygulaması'na rekor başvuru
Cumhurbaşkanlığı: Libya asker istedi, gereğini yapacağız Cumhurbaşkanlığı: Libya asker istedi, gereğini yapacağız
Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
Guilherme Kartal oluyor Guilherme Kartal oluyor
Vardy’nin yeni partneri Muriç Vardy’nin yeni partneri Muriç
'EURO2020 defteri kapanmadı' 'EURO2020 defteri kapanmadı'
Fenerbahçe uzatmada yıkıldı Fenerbahçe uzatmada yıkıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 00:17:09 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 00:19:10

Kırşehir'de şarbon hastalığında telef olan hayvan sayısı 28'e yükseldi!

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan Kadir Das'ın (64) mandırasında görülen şarbon hastalığı nedeniyle telef olan hayvanların sayısı 14'ü büyükbaş, 14'ü küçükbaş olmak üzere 28'e yükseldi. Şarbonlu eti yiyen Das'ın oğlu Berdan Das (25) ve gelini Elif Das da (21) hastanede tedaviye alındı.

Şatıroğlu Mahallesi'nde bulunan Kadir Das'a ait ahırda önceki gün 11'i büyükbaş 14 hayvan telef oldu. Kadir Das'ın ihbarı üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, hayvanların şarbon virüsünden telef olduğu belirlendi. Bunun üzerine mahalleyi karantinaya alan ekipler, ilaçlama ve aşı çalışması yaptı. Geçen sürede ahırda bulunan hayvanlardan 3'ü büyükbaş, 11'i küçükbaş 14 hayvan daha hastalık nedeniyle telef oldu. Ölen hayvan sayısı toplam 28'e yükseldi.

Öte yandan, hastalık nedeniyle rahatsızlanan hayvanlardan birisini kesip, etini yiyen Kadir Das'ın oğlu Berdan Das ile diğer oğlunun eşi olan Elif Das da rahatsızlandı. Vücutlarında yaralar çıkan Berdan ve Elif Das, Mucur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Berdan ve Elif Das'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kadir Das, toplam 18 büyükbaş hayvandan 14'ünün, 160 küçükbaştan da yine 14'ünün telef olduğunu söyledi. Kadir Das "Çok zor durumdayız. Hayvanların birini yiyince gelinimin parmağında yara çıktı. Sonrasında şarbon olduğunu öğrendik. Bir gün sonra oğlum da şarbon teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Biz de bu hastalık nedeniyle korkuyoruz. Yetkililer bize yardımcı oldu. Onlardan da Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Elif Das'ın eşi Erhan Das (28), ahıra girdiklerinde bir hayvanlarının telef olduğunu gördüklerini söyleyerek, "Onu kazdığımız kuyuya gömdük. Ertesi gün bir hayvanımız daha rahatsızlandı, ölmeden kestik. Sonra eşim ve kardeşim rahatsızlandı. Eşimi hastaneye götürünce şarbon olduğu belirlendi. Biz de bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine başvurduk. Kendilerinden Allah razı olsun. Bizimle çok ilgilendiler. Aşılama işlemini gerçekleştirdiler. Bugüne kadar 28 hayvanımız öldü. Biz bütün önlemlerimizi aldık; ama hayvanlarımız hala ölüyor" diye konuştu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ