Kırkpınar'da konaklama çilesi

Bu yıl 658’incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gerçekleştirilen törenle dün başladı. Organizasyonu yerinde takip etmek isteyen çok sayıda yerli ve yabancı izleyici, perşembe gecesinden itibaren farklı şehirlerden ve ülkelerden şehre akın etti.

BOŞ YER BULUNAMIYOR

Genelde müsabakaların ikinci günü yaşanan yoğunluk, ilk günden görüldü. Her sene olduğu gibi, şehirdeki konaklama sorunu yine kendini gösterdi. Otel ve pansiyon gibi konaklama tesislerinin günler öncesinden dolması ve kalacak yer bulunamaması yüzünden pek çok kişi, Selimiye Camii bahçesine ve civardaki parklara çadır kurdu. Geceyi çadırlarda, araçlarında ya da battaniye üstünde geçiren izleyiciler, sabah kahvaltılarını da çayırların üzerinde, yanlarında getirdikleri kahvaltılıklarla yaptı.

HER YIL AYNI MANZARA

Daha sonra Sarayiçi'ne güreşleri izlemeye gittiler. Müsabakaları seyretmek için büyük bir keyifle Edirne’ye geldiklerini ve konaklayacak yer bulma konusunda her yıl aynı sorunu yaşadıklarını söyleyen kimi vatandaşlar, yetkilileri gerekli adımları atmaya çağırdı.