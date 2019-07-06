  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm merkezleri emniyetin 'uçan gözü'nde Turizm merkezleri emniyetin 'uçan gözü'nde
Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi Fatih Terim, Emre Mor transferine onay vermedi
"Rip akıntısı"ndan açığa ya da sahile paralel yüzerek kurtulun "Rip akıntısı"ndan açığa ya da sahile paralel yüzerek kurtulun
Beşiktaş'a yeni sol bek adayı: Riza Durmisi Beşiktaş'a yeni sol bek adayı: Riza Durmisi
Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor Quaresma, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor
Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı Endonezya'dan ilk hac kafileleri yola çıktı
Flaş iddia! İşte Banega'nın İstanbul'a geliş tarihi Flaş iddia! İşte Banega'nın İstanbul'a geliş tarihi
Yeni aldığı otomobillin hacizli olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı Yeni aldığı otomobillin hacizli olduğunu öğrenince ortalığı birbirine kattı
Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor Esenyurt'un duvarları ve öğrencilerin hayatları grafitiyle renkleniyor
'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor 'Sen yapamazsın' dediler, şimdi olimpiyatlara gidiyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen yüzlerce kişi dışarıda sabahladı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen yüzlerce kişi dışarıda sabahladı
Reyhanlı'da otomobilde meydana gelen patlamada ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor Reyhanlı'da otomobilde meydana gelen patlamada ölen Suriyelilerin örgüt bağlantısı araştırılıyor
Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Mersin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol zehirlenmeleriyle ilgili 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Av tüfeğiyle vurulan martının kırılan kanadına platin takıldı Av tüfeğiyle vurulan martının kırılan kanadına platin takıldı
İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü İdlib'e hava saldırıları: 14 ölü
Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı Irak İmar Bakanlığından çalışanlarına akıllı telefon yasağı
25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler? 25. dönem POMEM alımı ne zaman? 10 bin polis alımı şartları neler?
TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti TOKİ 6 ayda 21 bin konut teslim etti
Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi
Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi
Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike... Bu ürünlerden kaçının! Kalıcı makyaj malzemelerinde bilinmeyen tehlike... Bu ürünlerden kaçının!
Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi Ankara'da devrilme tehlikesi bulunan 150 meşe ağacı kesildi
Nikaragua'da muhalifler hükümetle diyalog sürecini yeniden başlatmak istiyor Nikaragua'da muhalifler hükümetle diyalog sürecini yeniden başlatmak istiyor
Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı! Başkan Erdoğan'dan önemli toplantı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:24:55 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:27:03

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen yüzlerce kişi dışarıda sabahladı

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler otellerde boş oda bulamayınca, Selimiye Cami bahçesinde kurdukları çadırlarda geceleri geçiyor.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen güreşseverler otellerde yer bulamayınca tarihi Selimiye Camisi bahçesinde çadır kurarak geceyi geçiriyor. Güreşleri izlemek için Kocaeli'den gelen ve Selimiye Camisi bahçesinde arkadaşlarıyla çadır kurarak 3 gecedir kaldıklarını belirten Muzaffer Kılıçsoy, "Güreşleri izlemek için geliyoruz ama maalesef otellerde yer kalmamış. Zaten otellerde yer olsa da 300 lira çok pahalı. Biz 6 arkadaş geldik buraya hepimiz gördüğünüz gibi dışarıda sabahladık" dedi. Antalya'dan gelen Mustafa Kababıyık da "Burayı seviyoruz. daha bir değişik oluyor. Orhan Okulu için geliyoruz. 3 gecedir burada yatıyoruz. Oteller dolu fiyatlar çok yüksek burası daha çok hoşumuza gidiyor kendi işimizi kendimiz görüyoruz" dedi.


AVUSTURYA'DAN GELDİLER

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Avusturya'dan gelen Halit Koç ve İbrahim Demir, otellerde yer bulamadıkları için 5 gündür Selimiye Cami bahçesine kurdukları çadırda kaldıklarını söyledi. Ata sporu yağlı güreşleri çok sevdiklerini ve her yıl Kırkpınar'a geldiklerini belirten söyleyen Halit Koç, "Avusturya'dan geliyoruz, yer olmadığı için burada kalıyoruz, aynı zamanda doğal hayat yaşıyoruz. Kırkpınar'ı ziyaret ettik, Edirne'mizi ziyaret ettik.Tatilimizi uzattık Edirne için, çok mutluyuz çok memnunuz. Memleket sevgisi ve hasreti, insan sevgisi bizi buraya getirdi" dedi. İbrahim Demir de "Biz Avusturya'dan geldik beş günden beri burada kalıyoruz. Camilerini çarşılarını geziyoruz, Kırkpınar güreşleri afişlerini gördük gelmişken kalalım dedik" diye konuştu.


Yaklaşık 2 bin 400 yataklı kapasiteli kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle boş oda bulunmazken, Selimiye Cami bahçesi başta olmak üzere park ve açık alanlar güreşseverlerin kurdukları çadırlarla dolup taşıyor.

DHA

Bakan açıkladı: Bir hafta içerisinde ilk sondaj başlıyor
İran'dan İsrail'e tehdit: Sizi yok edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı
Bolu'da nükleer silah başlığında kullanılan kaliforniyum ele geçirildi
Emekliye 280 TL! 2019 güncel emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak?
Başkan Erdoğan imzayı attı! Önemli atamalar yapıldı
HDP’li Türk 300 işçi attı, akrabalarını doldurdu
Kamuda müfettiş istihdamı yüzde 350 artıyor
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı tavanı yükseldi!
Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza
Ajda Pekkan dondu kaldı
İlk parçalar yarın geliyor
Ali Koç’un süper çileği
Merkez Bankası'na yeni başkan atandı! İşte ilk açıklamaları
Buse çileden çıktı
Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu
S-400 mü, Patriot mu? İlker Başbuğ yorumladı: Dünyanın en iyisi
Galatasaray bombayı patlattı! Prensip anlaşmasına varıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ