Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 2 Türk yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Türk uyruklu 2 kişi Hudut Birliği ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy-Bulgaristan hattında yasa dışı yollarla sınırı geçmek isteyen 2 kişi olduğu belirlendi.
55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği ekipleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Türk uyruklu A.G. ve Y.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 2 kişi, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, Bulgaristan'a iş bulmak için gitmek istediklerini söyledikleri öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.
AA
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