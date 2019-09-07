Kırklareli'nde kuyuya düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gün önce kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusunda köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Kuyunun başına üç ayak (tripod) kurularak dışarıya çıkarılan köpeğin halsiz olduğu görüldü.
Bunun üzerine köpeğe bir itfaiye eri tarafından su verildi.
Yaklaşık 3 gün önce kuyuya düştüğü belirlenen köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinerlik birimi ekiplerine teslim edildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli dakikalar
- 32 yaşındaki Bekir E.'nin 16 yaşındaki Hümeyra'yı öldürdüğü anlar ortaya çıktı ancak paylaşılmadı
- 84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı
- Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da! 100 metreden fazla yaklaşanı batırıyor
- Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi