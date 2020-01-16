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16 Ocak 2020 Perşembe 21:38:59 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 22:14:36

Kırklareli'de simitçi çocuğun yürek burkan görüntüsü

Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, başında simit tablası bulunan küçük çocuğun, teşhir ürün telefonla oyun oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefon bayiinde çekilen görüntülerde simitçi bir çocuğun, birkaç dakikalığına da olsa yaşıtları gibi oyun oynadığı anlar kayıt altına alındı.

SİMİTLERİNİ DÜŞÜRMEMEYE ÇALIŞTI
Bayiye giren ve kafasında simit tablası bulunan çocuk, bir yandan simitleri düşürmemeye çalışırken bir yandan da bayideki teşhir ürünü telefonlardan birinde oymaya çalıştı. Oyuna kendisini kaptıran çocuk, bir anda kendisini çeken kişiyi fark edince koşar adımlarla dükkandan uzaklaştı.

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