Kırıkkale'de kamyonun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Kırıkkale'de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın Mujgan Rahmani'nin üzerinden kamyon geçti. Şansız kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Kırıkkale’de dün saat 15.00’da merkez Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zübeyir T. (68) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın Mujgan Rahmani'nin (30) üstünden geçti. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.
GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI
O sırada bir iş yerine ait güvenlik kamerası kazayı anbean kaydetti. Bir süre yolun ortasından yürüdüğü görülen kadın, karşıya geçtiği anda kamyonun sağ tarafında kalıyor. Kamyonun altında kalan kadını fark etmeyen sürücü, çevredekilerin uyarısı üzerine duruyor.
Kaza yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltında tutulan kamyon sürücüsü Zübeyir T.’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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