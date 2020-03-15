Kırıkkale'de evin deposunda çıkan yangın korkuya neden oldu

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'de Yeni Mahalledeki 420. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Nihat K.'ya ait bir evin bahçesinde bulunan hurda eşya dolusu depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, kısa sürede depoyu etkisi altına alırken, etrafındaki ağaçlara da sıçradı. Yükselen alevleri görenler itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, mahalle sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi. Yangında depodaki hurda malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

İHA