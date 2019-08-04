Kırıkkale'de adliye personeli 1 haftadır kayıp: 1 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale'de yaklaşık bir hafta önce köyündeki yazlık bahçesine gittikten sonra bir daha haber alınamayan adliye personeli, jandarma tarafından aranıyor. Olayla ilgili soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, adliyede zabıt katibi olarak görev yapan Ömer Doğan (44), 4 gün önce işe gitmek için evden ayrıldı. Doğan'ın geri dönmemesi üzerine, yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Kameralardan Doğan'ın en son Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit eden ekipler, kayıp zabıt katibinin izine rastlayamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Doğan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili Doğan'ın akrabası H.D. gözaltına alındı.

AYNI KÖYDE KAYBOLAN İKİ ÇOCUĞUN AKRABASI ÇIKTI

Doğan'ın, 2014 yılında aynı köyde kaybolan ve ölü bulunan iki çobanın akrabası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak köyde yaşayan şüpheli H.D. gözaltına alındı. Kayıp Ömer Doğan'ın akrabası Yalçın Yılmazer ise, "Biz uzaktan tanıyoruz. Akrabamız da olur bizim. Ama öyle pek içimize girmezdi yani. Gelse bile köyde bahçesi var öbür tarafta yerleri var. Oraya gider tavuk işleri yapmış. Kendi çabalarıyla bir şeyler yapıyorlar orada. Bahçe falan ekiyorlar" dedi.

Kaybolduktan 2 gün sonra haberleri olduğunu ifade eden Yılmazer, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Buradan geçtiğini de hiç görmedik. Bir de köy olarak 2 gün sonra haberimiz oldu bizim. Arabası orada bulunmuş 2 gün sonra ailesi geldi. Biz burada nohut elerken. Dediler işte gördünüz mü? Geçerken gelirken. Gerçekten hiç görmedik. Görsek zaten şahsen tanıyorum. Öyle bir samimi

konuşmamız yok. Köyde de eski bir evleri var orada da oturan yok. Bahçesi var orada kendini dinlendirmeye yer yapmış. Bizim arazi olmadığı için o taraflara pek gitmiyorum. Gidince uzaktan gördüğüm 2 yer var. Orada tavuk yetiştiriyorlarmış kendi kafasına göre sebze ekiyorlarmış. Şu anda jandarma arama yapıyor. Her türlü aramalar yapılıyor."

(AA)