Kırgız gence silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 1 şüpheli gözaltında
Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan Kırgızistan uyruklu genç yaşamını yitirdi. Kaçan şüpheli jandarma ekiplerince gizlendiği evde gözaltına alındı.
Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23), Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle A.Y'nin (40) silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İmanaliev'in öldüğü belirlendi.
İmanaliev'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince Hasbahçe Mahallesi'ndeki gizlendiği evde gözaltına alındı.
AA
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