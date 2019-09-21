Kıran-2 Operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük darbe! 3 ayrı sığınak ele geçirildi
Kıran-2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, Il Jandarma Komutanlıgınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Ele geçirilen bu sığınaklar içerisinde;
2 adet PKM (Biksi) Makinalı Tüfeği, 1 adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı Tüfeği, 1adet M-16 Piyade Tüfeği, 7 adet AK-47 Kalaşnikov Piyade Tüfeği,1 adet TB-6 Tamburalı Bombaatar, 5 adet RPG-7 Roketatar, 7 adet Tabanca ,45 adet El Bombası, 17 kg plastik patlayıcı, 2 adet roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış EYP,
11 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet silah üstü termal, 4 adet termal kamera, 1 adet gece görüş dürbünü ,1 adet gündüz görüş dürbünü ,2 adet Yaesu araç telsizi,
7 adet anti personel roketatar mühimmatı, 36 adet bombaatar mühimmatı, 2 adet dolu şarjör, 1 adet jenaratör, 24 adet roketatar sevk fişeği,17 adet el bombası tapası, 12 adet kumandası, 36 adet Alfa-Fire ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 adet AK-47 Kalaşnikov P.Tf.şarjörü,Dragunov (Kannas) Kes.Niş.Tf.şarjörü, Dragunov (Kannas) Kes.Niş.Tf. dürbünü, Zagros Kes.Niş.Tf. kurma kolu, tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DHA
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