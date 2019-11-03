Kiralık hacker'lara reset

İstanbul'da faaliyet gösteren sanal dolandırıcılık şebekesi, 2 ay önce Ankara’ya gelerek ev ve ofis kiraladı. Ankara polisi, alınan istihbarat sonucunda inceleme yaptı ve şüphelilerin, 13 ayrı vatandaşın hesaplarını boşalttıklarını tespit etti. Mağdurların kredi kartı/mail order bilgilerini, sosyal medya hesaplarına veya telefonlarına gönderdikleri e-devlet logolu linklere tıklayınca ele geçiren çetenin, emirleri de ‘CEO’ lakaplı çete liderinden aldıkları belirledi.

İNTERNETTEN LÜKS ALIŞVERİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, örgüt üyelerinin hacker kiraladıkları ve hacker'lar aracılığıyla mağdurların kredi kartı ve mail order bilgilerini ele geçirerek internet üzerinden alışveriş yaptığı öğrenildi. İnternet üzerinden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi pahalı cihazları satın alan şebeke üyeleri, kurye olarak kullandıkları şüphelilerin isimlerini teslim alacak kişi kısmına yazdırarak mağazalardan ürünleri teslim aldı.

'LİMİTLERİ' ZORLADILAR

Zanlıların, ele geçirdikleri düşük limitli kredi kartları için limit arttırma talebinde de bulundukları belirlendi. Mağazalardaki güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için, 'Reset' isimli operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde kredi borçlarını ödemek için kredi kartı bilgilerini çaldıklarını iddia etti. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Digital Ergin'in işyerine baskın

Polis ekipleri, ‘Digital Ergin’ lakaplı şüpheli- nin işyerinde yaptıkları aramada, mağdurların paralarıyla satın alınan ve saklanan elektronik cihazlardan bir kısmını ele geçirildi.