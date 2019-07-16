Gayrimenkul kira sözleşmesi Temmuz ayında yenilenen işyeri ve konut sahipleri Temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını merak ediliyorlar. Kira zam oranı Temmuz 2019 ne kadar oldu? Temmuz 2019 kira hesabı nasıl yapılır? sorularının yanıtları heyecanla araştırılıyor. Kira zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarınca belirleniyor. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında yürürlüğe konuldu. Kira zam oranı ve kira hesaplaması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

KİRA ZAM ORANI TEMMUZ 2019 NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

TEMMUZ 2019 KİRA HESABI NASIL YAPILIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19.88

Zam bedeli: 198 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198 lira

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.