Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor

  • Bist 100
    116955
  • Dolar
    5,8739
  • Euro
    6,5254
  • Altın
    292,4910
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık Bakan Turhan: Ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık
Bakan Albayrak'tan müjde: Çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı Bakan Albayrak'tan müjde: Çiftçi borçları için yüzde 9 faiz ile 5 yıl vade imkanı
Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı
İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz
Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı! Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı!
Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız' Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız'
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı
MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu" MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu"
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi
Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?
Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı
Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri
Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi
Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor
Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor
Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı
Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı
Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti
Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı
Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 12:31:37 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:32:18

Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir okulun kimya teknolojileri bölümü öğrencileri, temizlik ve kozmetik malzemeleri üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de mesleki anlamda geleceğe hazırlanıyor.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, temizlik ve kozmetik malzemelerinin üretildiği atölye oluşturuldu. 

Kimya teknolojileri bölümünden 150 öğrenci ile 10 öğretmenin çalıştığı atölyede üretilen sıvı el sabunu, kıvamlı çamaşır suyu, camsil, yüzey temizleyici, köpük sıvısı, bulaşık deterjanı, parfüm ve kolonya gibi ürünler kamu kurumlarına satılarak okulun döner sermayesine 5 ayda 162 bin lira katkı sağlandı.

Okulun müdürü Murat Güldez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çerkezköy Kaymakamlığı ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla 100 bin liralık bütçeyle atölye oluşturduklarını söyledi.

"Bu yıl hedef 2 milyon lira ciro"

Atölyedeki üretimlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Güldez, "Birinci önceliğimiz, 2023 eğitim vizyonu kapsamında öğrencilerimizin teorik eğitimlerini pratiğe dökerek, buradan mezun olduklarında piyasada çok rahat iş bulmaları ve kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesidir. Öğrencilerimizi üretimde tutmak en önemli önceliğimiz." dedi.

Güldez, atölyede ürettiklerini Tekirdağ genelindeki okullar ve çeşitli kamu kurumlarının yanı sıra ilçedeki fabrikalara sattıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"2020 yılında hedefimiz 2 milyon lira ciro elde etmek. Bu anlamda Trakya Kalkınma Ajansı ile yapılan projenin kabulü ile tam otomatik bir sistemle üretimler devam edecek. Hem temizlik hem kolonya hem de parfümeri anlamında çok geniş ürün yelpazesi ile hizmet vereceğiz. Planlarımız arasında, okul satış mağazası kurmak var. Böylelikle halka da satış yapmış olacağız."

"Çalışma hayatını öğreniyoruz"

Öğrencilerden Samet Coşkun ise derste öğrendiklerini atölyede uygulama fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Ürettikleriyle okula katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Coşkun, "Erken yaşta çalışma hayatı ve iş disiplininin önemini fark ediyoruz. Ürünlerimizi satarak döner sermayemize destek oluyoruz." dedi.

Öğrencilerden Betül Özkaya da atölyedeki çalışmaları sayesinde liseyi bitirdikten sonra deneyimli bireyler olarak çalışma hayatına atılabileceklerini ifade etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ