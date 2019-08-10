Kimlik soran doktora dayak

Saldırıda doktorun dudağı patladı. Yaşadığı dehşeti anlatan Dr. Mustafa Talat Bayram, “Hastanın istediği ilaçla dosyasındaki ilaç uyumsuzdu. Hasta benim hastam olmadığı için ben de kimliğini istedim. Önce 'Kimliğim yok' dedi, sonra da 'Arabada, gidip alıp geleyim' dedi. Biz de kimlik olmadan işlem olamayacağını söyledik. Hasta odadan çıkarken küfürler savurmaya başladı. Sonra tekrar geldi, kimliğini de getirdi. Kimlik doğruydu, ilacını yazacaktım ama o sırada masadaki su bardağına vurup devirdi. Sonra da bana saldırdı. Ağzıma yumruk attı” dedi.