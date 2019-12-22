'Kim Milyoner Olmak İster?'de ikinci soruda elendi, sosyal medyada gündem oldu
Kenan İmirzalioğlu'nun sunduğu Kim milyoner Olmak İster? yarışmasında ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı, elendiği ikinci soru ile sosyal medyada olay oldu. Yarışmacı, "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince para ödülü alamadan yarışmadan elendi.
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor. Kimi yarışmacılar iddialı olmasına rağmen ilk soruda elenirken, kimi yarışmacılar da son sorulara kadar ilerleyebiliyor.
İKİNCİ SORUDA ELENDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.
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